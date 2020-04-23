Приглашаем на курс профессиональной переподготовки медицинских работников, желающих работать по специальности «Лечебное дело». Обучение проводит центр АНО ДПО “ЦПКПП”, действующий на основании лицензии Департамента образования г. Москвы.

Актуальность дополнительной программы профессиональной переподготовки «Лечебное дело»

обусловлена тем, что реформирование и модернизация здравоохранения РФ требует постоянного совершенствования профессиональных компетенций и квалификаций медицинских работников со средним профессиональным образованием и специализацией «Лечебное дело». Для реализации данных задач необходимо постоянное совершенствование уровня знаний данных специалистов, что будет способствовать правильной интерпретации современных методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

Цель дополнительного профессионального образования

подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности.

В задачи курса входит

совершенствование знаний в диагностике неотложных состояний, контроле эффективности лечения, обследовании пациентов разных возрастных групп и оказание реабилитации пациентов с разными патологиями.

Планируемые результаты обучения:

1) знать вопросы клинической фармакологии;

2) оказание экстренной медицинской помощи при различных повреждениях;

3) уметь проводить дифференциальную диагностику заболеваний;

4) определять показания к госпитализации;

5) уметь проводить экспертизу временной нетрудоспособности.



Учебный план № п/п Наименование разделов дисциплин и тем Всего часов 1 Теоретические, правовые и организационные вопросы оказания медицинской помощи населению РФ 7 2 Оценка и контроль качества медицинской помощи населению 10 3 Основы компьютерной грамотности 10 4 Современные методы обследования больных в практической деятельности фельдшера 8 5 Особенности диагностики заболеваний и лечения пациентов пожилого и старческого возраста 10 6 Основы лабораторно-инструментальных методов исследования 10 7 Клиника внутренних болезней 54 8 Хирургические болезни 40 9 Нервные болезни 35 10 Инфекционные болезни 26 11 Основы оториноларингологии 26 12 Основы офтальмологии 26 13 Дерматовенерология 26 14 Акушерство и гинекология 30 15 Основы травматологии 25 16 Профессиональные заболевания в сельской местности 50 17 Основы стоматологии 25 18 Основы наркологии 25 19 Основы гигиены и эпидемиологии 20 20 Экстренная и неотложная помощь 35 21 Итоговая аттестация 6 Итого 504

Для обучения в нашем Центре вам не обязательно отрываться от работы для заключения договора. Это можно сделать удаленно, получив оригиналы документов курьерской службой или почтой России. Наш образовательный портал и развитие дистанционных технологий по всей России позволяют получать образование удаленно с помощью компьютера или телефона с доступом в интернет. Вы можете сами планировать свой график обучения, исходя из своего свободного времени. Для всех слушателей центра образовательный портал доступен 24/7. Для начала обучения вам нужно сделать несколько простых шагов: Выбрать удобный способ подачи заявки: Позвонить по номеру 8 (800) 222 61 62 Написать в WhatsApp 8 (995) 657 98 81 Написать на почту info@cpkpp.ru Написать онлайн-менеджеру в диалоговом окне.

Получить подробную консультацию специалиста;

Заключить договор;

Начать обучение по предоставленному доступу в образовательном портале. На всех этапах вас сопровождает личный куратор; Как проходит обучение и сдача экзамена: Изучаете материал, предоставленный на образовательном портале в удобном для вас темпе;

Проходите промежуточные тестирования для самоконтроля;

Сдаете итоговое тестирование. Сдача итогового теста является обязательной процедурой. Вам предоставляется три попытки, но большинство слушателей успешно сдают тест с первого раза. После окончания обучения, слушатель получает диплом о профессиональной переподготовки и протокол сдачи экзамена для прохождения аккредитации. Общая продолжительность курса «Лечебное дело» 504 часа, но её можно изменить согласно индивидуальным пожеланиям слушателя и требованиям ЛПУ, в котором он работает. Почему выгодно учиться именно в АНО ДПО “ЦПКПП”: Свой штат преподавателей, имеющих большой теоретический и практический опыт;

Программы соответствуют госстандартам;

Понятный договор, в котором нет скрытых пунктов и фиксированная цена;

Личный куратор на всем этапе обучения;

Доставка документов курьерской службой в любой город или выдача в нашем офисе;

Аккредитованы на портале Министерства Здравоохранения НМО;

Вносим информацию о выданных документах в федеральный реестр ФИС ФРДО;

Помогаем с трудоустройством при необходимости.

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