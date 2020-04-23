Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для специалистов, имеющих среднее медицинское образование по специальности: «Лечебное дело», но имеет перерыв в трудовом стаже 5 лет и более.
Если у вас диплом в Лечебном деле и нет перерыва в трудовом стаже более 5 лет, вам достаточно пройти сертификационный курс повышения квалификации по Лечебному делу, чтобы официально работать на территории РФ.
Если вы получили предложение от другого центра, мы обязательно его улучшим.
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки медицинских работников, желающих работать по специальности «Лечебное дело». Обучение проводит центр АНО ДПО “ЦПКПП”, действующий на основании лицензии Департамента образования г. Москвы.
обусловлена тем, что реформирование и модернизация здравоохранения РФ требует постоянного совершенствования профессиональных компетенций и квалификаций медицинских работников со средним профессиональным образованием и специализацией «Лечебное дело». Для реализации данных задач необходимо постоянное совершенствование уровня знаний данных специалистов, что будет способствовать правильной интерпретации современных методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний.
подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности.
совершенствование знаний в диагностике неотложных состояний, контроле эффективности лечения, обследовании пациентов разных возрастных групп и оказание реабилитации пациентов с разными патологиями.
1) знать вопросы клинической фармакологии;
2) оказание экстренной медицинской помощи при различных повреждениях;
3) уметь проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
4) определять показания к госпитализации;
5) уметь проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
|№ п/п
|Наименование разделов дисциплин и тем
|Всего часов
|1
|Теоретические, правовые и организационные вопросы оказания медицинской помощи населению РФ
|7
|2
|Оценка и контроль качества медицинской помощи населению
|10
|3
|Основы компьютерной грамотности
|10
|4
|Современные методы обследования больных в практической деятельности фельдшера
|8
|5
|Особенности диагностики заболеваний и лечения пациентов пожилого и старческого возраста
|10
|6
|Основы лабораторно-инструментальных методов исследования
|10
|7
|Клиника внутренних болезней
|54
|8
|Хирургические болезни
|40
|9
|Нервные болезни
|35
|10
|Инфекционные болезни
|26
|11
|Основы оториноларингологии
|26
|12
|Основы офтальмологии
|26
|13
|Дерматовенерология
|26
|14
|Акушерство и гинекология
|30
|15
|Основы травматологии
|25
|16
|Профессиональные заболевания в сельской местности
|50
|17
|Основы стоматологии
|25
|18
|Основы наркологии
|25
|19
|Основы гигиены и эпидемиологии
|20
|20
|Экстренная и неотложная помощь
|35
|21
|Итоговая аттестация
|6
|Итого
|504
Для обучения в нашем Центре вам не обязательно отрываться от работы для заключения договора. Это можно сделать удаленно, получив оригиналы документов курьерской службой или почтой России.
Наш образовательный портал и развитие дистанционных технологий по всей России позволяют получать образование удаленно с помощью компьютера или телефона с доступом в интернет. Вы можете сами планировать свой график обучения, исходя из своего свободного времени. Для всех слушателей центра образовательный портал доступен 24/7.
Сдача итогового теста является обязательной процедурой. Вам предоставляется три попытки, но большинство слушателей успешно сдают тест с первого раза.
После окончания обучения, слушатель получает диплом о профессиональной переподготовки и протокол сдачи экзамена для прохождения аккредитации.
Общая продолжительность курса «Лечебное дело» 504 часа, но её можно изменить согласно индивидуальным пожеланиям слушателя и требованиям ЛПУ, в котором он работает.
В документах об образовании форма обучения не указывается с 2013 года.
С 1 января 2020 года медицинским работникам, после прохождения курсов профессиональной переподготовки, сертификат специалиста не выдается. Все лица должны пройти аккредитационный экзамен и получить свидетельство об аккредитации, которое дает право работать на территории РФ (приказ МЗ № 1043н от 22 декабря 2017 года).
Все бланки документов об образовании изготавливаются лицензированной типографией.
Документы можно подать лично в офисе или прислать вашему менеджеру скан/фото на email или в WhatsApp.
Нострификация – процедура признания вашего диплома и квалификации, полученных в иностранном государстве (статья 107 ФЗ № 273).
Узнать о необходимости нострификации вашего диплом вы можете через наших специалистов или самостоятельно в Главэкспертцентре.
Главэкспертцентр – государственная организация, занимающаяся нострификацией иностранных документов об образовании.
Да, мы готовы провести выездное обучение как на территории Москвы и МО, так и в регионах РФ.
Каждый выезд индивидуален и ориентирован на потребности Заказчика.
Минимальное количество слушателей – 10 человек
Более полную информацию возможно получить у менеджер апо работе с юридическими лицами.
Да, возможно.
Для получения налогового вычета (13%) наша компания предоставляет весь необходимый комплект документов, с которым Вы сможете обратиться в налоговую службу для получения вычета.
Налоговый вычет возможно вернуть при соблюдении следующих условий:
Проверить подлинность нашей Лицензии Вы можете на сайте РОСОБРНАДЗОРА в сводном реестре лицензий на образовательную деятельность, пройдя по ссылке: http://obrnadzor.gov.ru/
В таблице Вам потребуется указать номер лицензии 038236 или ИНН 7714409433, далее нажмите кнопку “ПОИСК” и система предоставит Вам всю необходимую информацию.
Для своевременной доставки документов нашим слушателям в регионы требуется заблаговременного сообщить вашему куратору точный адрес доставки. После завершения обучения ваши документы будут подготовлены до 10 рабочих дней, куратор свяжется с вами по готовности, сверит адрес и уточнит способ доставки.
Нет, это невозможно.
Пройти обучение с последующей сертификацией могут специалисты имеющие высшее или среднее медицинское образование.
АНО ДПО “ЦПКПП” осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 038236, выданной Департаментом образования города Москвы от 21 февраля 2017 года.
ПП – аббревиатура «профессиональная переподготовка». ПК – «повышение квалификации»». Профессиональная переподготовка – вид дополнительного профессионального образования, который позволяет специалисту сменить свою профессию или специальность. Например, инженер-проектировщик может переучиться на маркшейдера. Другими словами, переподготовка – сокращенная версия второго высшего или второго средне-специального профессионального образования. Вместо того, чтобы получать вторую специальность в ВУЗе, можно просто пройти переподготовку. Это дешевле и экономит время. Получать второе высшее образование можно, если слушатель желает заниматься наукой.
Курсы профессиональной переподготовки включают программы с нагрузкой от 250 академических часов и более. По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право заниматься новой профессиональной деятельностью.
Повышение квалификации – способ усовершенствования знаний и навыков специалистов. Технологии меняются – ежегодно в отраслях вводятся новые требования и стандарты. Для того, чтобы быть в курсе этих изменений, необходимо проходить курсы повышения квалификации. По профстандартам и квалификационным характеристикам некоторые специалисты обязаны проходить такие курсы с определённой периодичностью: например, учителя – каждые 3 года, врачи – каждые 5 лет. Курсы повышения квалификации включают учебные программы с нагрузкой от 16 часов до 249 часов. По завершению обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и, если это необходимо по ведомственным нормативным актам, сертификаты или аттестационные листы. Одной из разновидностей курсов повышения и усовершенствования являются семинары и вебинары.