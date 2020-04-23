Направления обучения
8 (495) 252-08-80 8 (800) 222-61-62
info@cpkpp.ru 8 (495) 252-08-80
8 (995) 657-98-81 8 (800) 222-61-62
info@cpkpp.ru 8 (495) 252-08-80
8 (995) 657-98-81 8 (800) 222-61-62
Учебный портал
Главная|Направление обучения|Медицина|Профессиональная переподготовка|Лечебное дело – 504 ч.

Профессиональная переподготовка по программе: Лечебное дело

Длительность обучения: 504 ч. ( 3,5 месяца )
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Дистанционная)
Ближайшая группа: c 17 января 2022 г. по 19 апреля 2022 г.
Получаемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке

Для кого данный курс

Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для специалистов, имеющих среднее медицинское образование по  специальности: «Лечебное дело», но имеет перерыв в трудовом стаже 5 лет и более.

Пройдя данный курс можно работать на должностях:

  1. Фельдшер;
  2. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер;
  3. Заведующий здравпунктом – фельдшер;
  4. Заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер;
  5. Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Если у вас диплом в Лечебном деле и нет перерыва в трудовом стаже более 5 лет, вам достаточно пройти сертификационный курс повышения квалификации по Лечебному делу, чтобы официально работать на территории РФ.

Нужен индивидуальный расчет стоимости?
Ответьте на пару вопросов:
Вы обращаетесь как
Количество человек которым нужно пройти обучение
Желаемая форма обучения
Оплата производится от
Для рассчета стоимости заполните форму
1
2
3
4
5
Онлайн оформление
Стоимость обучения:
24 000 руб.

Если вы получили предложение от другого центра, мы обязательно его улучшим.

Приглашаем на курс профессиональной переподготовки медицинских работников, желающих работать по специальности «Лечебное дело». Обучение проводит центр АНО ДПО “ЦПКПП”, действующий на основании лицензии Департамента образования г. Москвы.

Актуальность дополнительной программы профессиональной переподготовки «Лечебное дело»

обусловлена тем, что реформирование и модернизация здравоохранения РФ требует постоянного совершенствования профессиональных компетенций и квалификаций медицинских работников со средним профессиональным образованием и специализацией «Лечебное дело». Для реализации данных задач необходимо постоянное совершенствование уровня знаний данных специалистов, что будет способствовать правильной интерпретации современных методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

Цель дополнительного профессионального образования

подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности.

В задачи курса входит

совершенствование знаний в диагностике неотложных состояний, контроле эффективности лечения, обследовании пациентов разных возрастных групп и оказание реабилитации пациентов с разными патологиями.

Планируемые результаты обучения:

1) знать вопросы клинической фармакологии;
2) оказание экстренной медицинской помощи при различных повреждениях;
3) уметь проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
4) определять показания к госпитализации;
5) уметь проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
 

Учебный план
№ п/пНаименование разделов дисциплин и темВсего часов
1Теоретические, правовые и организационные вопросы оказания медицинской помощи населению РФ7
2Оценка и контроль качества медицинской помощи населению10
3Основы компьютерной грамотности10
4Современные методы обследования больных в практической деятельности фельдшера8
5Особенности диагностики заболеваний и лечения пациентов пожилого и старческого возраста10
6Основы лабораторно-инструментальных методов исследования10
7Клиника внутренних болезней54
8Хирургические болезни40
9Нервные болезни35
10Инфекционные болезни26
11Основы оториноларингологии26
12Основы офтальмологии26
13Дерматовенерология26
14Акушерство и гинекология30
15Основы травматологии 25
16Профессиональные заболевания в сельской местности50
17Основы стоматологии25
18Основы наркологии25
19Основы гигиены и эпидемиологии20
20Экстренная и неотложная помощь35
21Итоговая аттестация6
Итого504

Для обучения в нашем Центре вам не обязательно отрываться от работы для заключения договора. Это можно сделать удаленно, получив оригиналы документов курьерской службой или почтой России.

Наш образовательный портал и развитие дистанционных технологий по всей России позволяют получать образование удаленно с помощью компьютера или телефона с доступом в интернет. Вы можете сами планировать свой график обучения, исходя из своего свободного времени. Для всех слушателей центра образовательный портал доступен 24/7.

Для начала обучения вам нужно сделать несколько простых шагов:

  • Выбрать удобный способ подачи заявки:
    • Позвонить по номеру 8 (800) 222 61 62
    • Написать в WhatsApp 8 (995) 657 98 81
    • Написать на почту info@cpkpp.ru
    • Написать онлайн-менеджеру в диалоговом окне.
  • Получить подробную консультацию специалиста;
  • Заключить договор;
  • Начать обучение по предоставленному доступу в образовательном портале. На всех этапах вас сопровождает личный куратор;

Как проходит обучение и сдача экзамена:

  • Изучаете материал, предоставленный на образовательном портале в удобном для вас темпе;
  • Проходите промежуточные тестирования для самоконтроля;
  • Сдаете итоговое тестирование.

Сдача итогового теста является обязательной процедурой. Вам предоставляется три попытки, но большинство слушателей успешно сдают тест с первого раза.

После окончания обучения, слушатель получает диплом о профессиональной переподготовки и протокол сдачи экзамена для прохождения аккредитации.

Общая продолжительность курса «Лечебное дело» 504 часа, но её можно изменить согласно индивидуальным пожеланиям слушателя и требованиям ЛПУ, в котором он работает.

Почему выгодно учиться именно в АНО ДПО “ЦПКПП”:

  • Свой штат преподавателей, имеющих большой теоретический и практический опыт;
  • Программы соответствуют госстандартам;
  • Понятный договор, в котором нет скрытых пунктов и фиксированная цена;
  • Личный куратор на всем этапе обучения;
  • Доставка документов курьерской службой в любой город или выдача в нашем офисе;
  • Аккредитованы на портале Министерства Здравоохранения НМО;
  • Вносим информацию о выданных документах в федеральный реестр ФИС ФРДО;
  • Помогаем с трудоустройством при необходимости.
Курсы по специальности "Лечебное дело"
Курс в системе НМО
Актуальные вопросы санитарного законодательства – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Базовая сердечно-легочная реанимация, в том числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Бережливая поликлиника – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Диагностика внутренних болезней в практической деятельности фельдшера – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Дыхательная недостаточность. Нарушение дыхания и газообмена – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Hallux valgus. Клиника, диагностика, лечение – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 5 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Экспертиза временной нетрудоспособности – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Клиническая фармакология гепатопротекторов, антигипоксантов, антиоксидантов и их комбинаций – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 5 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Лечебное дело – 144ч.
144 ( 1 месяц )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 13 февраля 2022г.
от 12 000 руб.
Подробнее о программе
Профессиональная переподготовка
Лечебное дело – 288 ч.
288 ( 2 месяца )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 14 марта 2022г.
от 13 650 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Лечение терапевтических болезней в практической деятельности фельдшера – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Медицина общей практики – 144 ч.
144 ( 1 месяц )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 18 февраля 2022г.
от 7 800 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Медицина общей практики – 216 ч.
216 ( 1,5 месяца )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 марта 2022г.
от 9 750 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Оборот наркотических средств в ЛПУ – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 500 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Обращение с медицинскими отходами – 72 ч.
72 ( 2 недели )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 февраля 2022г.
от 4 550 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Охрана здоровья детей и подростков – 144 ч.
144 ( 1 месяц )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 18 февраля 2022г.
от 7 800 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий – 144 ч.
144 ( 1 месяц )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 18 февраля 2022г.
от 7 800 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Охрана здоровья сельского населения – 216 ч.
216 ( 1,5 месяца )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 марта 2022г.
от 9 750 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Оказание медицинской помощи пациентам с COVID – 19 на амбулаторно-поликлиническом уровне – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 2 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Оказание медицинской помощи пациентам с COVID -19 на амбулаторно-поликлиническом уровне – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Оказание медицинской помощи пациентам с COVID -19 на стационарном уровне – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Оказание медицинской помощи пациентам с COVID -19 в условиях стационара – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 2 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Оппортунистические инфекции при ВИЧ-инфекции – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 5 000 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Организация и порядок проведения вакцинопрофилактики населения – 72 часа.
72 ( 2 недели )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 февраля 2022г.
от 5 850 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Организация лечебного питания разных возрастных групп населения в работе среднего медицинского персонала – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Основы лабораторно-инструментальных методов исследования – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 2 500 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами – 72 ч.
72 ( 2 недели )
Дистанционная
c 13 января 2022г. по 2 февраля 2022г.
от 9 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 2 500 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств – 72 ч.
72 ( 2 недели )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 февраля 2022г.
от 4 550 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Проведение предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад – 72 ч.
72 ( 2 недели )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 февраля 2022г.
от 4 550 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Реабилитация пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекцией – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 4 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Роль инструктора лечебной физкультуры в реабилитационном процессе – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Скорая и неотложная помощь – 216 ч.
216 ( 1,5 месяца )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 марта 2022г.
от 9 750 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Современные методы обследования больных в практической деятельности фельдшера – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Тактика среднего медицинского персонала при работе с новой коронавирусной инфекцией – 36ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 3 000 руб.
Подробнее о программе
Повышение квалификации
Вакцинопрофилактика – 72 ч.
72 ( 2 недели )
Дистанционная
c 17 января 2022г. по 2 февраля 2022г.
от 5 850 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
Венозный забор крови – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 2 500 руб.
Подробнее о программе
Курс в системе НМО
ВИЧ-инфекция в работе среднего медицинского персонала – 36 ч.
36 ( 1 неделя )
Дистанционная
c 12 января 2022г. по 19 января 2022г.
от 2 500 руб.
Подробнее о программе
Лицензия центра на образовательную деятельность

В документах об образовании форма обучения не указывается с 2013 года.

С 1 января 2020 года  медицинским работникам, после прохождения курсов профессиональной переподготовки, сертификат специалиста не выдается. Все лица должны пройти аккредитационный экзамен и получить свидетельство об аккредитации, которое дает право работать на территории РФ (приказ МЗ № 1043н от 22 декабря 2017 года).

В конце обучения выдаются следующие документы:

Диплом о профессиональной переподготовке
Диплом «Лечебное дело». Бланк утвержден согласно ФЗ № 273, от 29.12.2012 года.

Все бланки документов об образовании изготавливаются лицензированной типографией.

Необходимый комплект документов для зачисления на курс профессиональной переподготовки «Лечебное дело» 504 часа.

Документы можно подать лично в офисе или прислать вашему менеджеру скан/фото на email или в WhatsApp.

  1. Скан паспорта 2,3 страницы + прописка;
  2. Диплом;
  3. СНИЛС;
  4. Свидетельство о смене фамилии/справка из органов ЗАГС (если ФИО в документах различается).

В случае получения среднего медицинского образования за пределами РФ, необходимо предоставить:

  • Нострификацию – для лиц, получивших медицинское образование в иностранном государстве, с которым нет международного соглашения на дату получения диплома;
  • Заверенный перевод всех документов на русский язык.

Нострификация – процедура признания вашего диплома и квалификации, полученных в иностранном государстве (статья 107 ФЗ № 273).

Узнать о необходимости нострификации вашего диплом вы можете через наших специалистов или самостоятельно в Главэкспертцентре.

Главэкспертцентр – государственная организация, занимающаяся нострификацией иностранных документов об образовании.

 

 

 

На сегодняшный день, данный курс в акциях не участвует.
№1 Возможно ли выездное обучение на территории Заказчика?

Да, мы готовы провести выездное обучение как на территории Москвы и МО, так и в регионах РФ.

Каждый выезд индивидуален и ориентирован на потребности Заказчика.

Минимальное количество слушателей – 10 человек

Более полную информацию возможно получить у менеджер апо работе с юридическими лицами.

№2 Возможно ли получить налоговый вычет после обучения?

Да, возможно.

Для получения налогового вычета (13%) наша компания предоставляет весь необходимый комплект документов, с которым Вы сможете обратиться в налоговую службу для получения вычета.

Налоговый вычет возможно вернуть при соблюдении следующих условий:

  1. Вы оплатили обучение самостоятельно и у Вас сохранился документ подтверждающий оплату.
  2. На момент оплаты обучения Вы официально трудоустроены.
№3 Как проверить подлинность вашей Лицензии?

Проверить подлинность нашей Лицензии Вы можете на сайте РОСОБРНАДЗОРА в сводном реестре лицензий на образовательную деятельность, пройдя по ссылке: http://obrnadzor.gov.ru/

В таблице Вам потребуется указать номер лицензии 038236 или ИНН 7714409433, далее нажмите кнопку “ПОИСК” и система предоставит Вам всю необходимую информацию.

№4 Каким образом возможно получение документов для регионов?

Для своевременной доставки документов нашим слушателям в регионы требуется заблаговременного сообщить вашему куратору точный адрес доставки. После завершения обучения ваши документы будут подготовлены до 10 рабочих дней, куратор свяжется с вами по готовности, сверит адрес и уточнит способ доставки.

  1. Почтовое отправление заказным письмом – осуществляется за наш счет. По факту отправления Вам будет предоставлен номер отслеживания (ТРЕК). На сайте почты.рф Вы сможете отследить ваши документы и вовремя их получить.
  2. Курьерская доставка. Оговаривается индивидуально.
№5 Могу ли я получить сертификат медицинского работника, не имея медицинского образования?

Нет, это невозможно.

Пройти обучение с последующей сертификацией могут специалисты имеющие высшее или среднее медицинское образование.

№6 На основании какого документа мы осуществляем образовательную деятельность?

АНО ДПО “ЦПКПП” осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 038236, выданной Департаментом образования города Москвы от 21 февраля 2017 года.

№7 Чем отличается ПП от ПК?

ПП – аббревиатура «профессиональная переподготовка». ПК – «повышение квалификации»». Профессиональная переподготовка – вид дополнительного профессионального образования, который позволяет специалисту сменить свою профессию или специальность. Например, инженер-проектировщик может переучиться на маркшейдера. Другими словами, переподготовка – сокращенная версия второго высшего или второго средне-специального профессионального образования. Вместо того, чтобы получать вторую специальность в ВУЗе, можно просто пройти переподготовку. Это дешевле и экономит время. Получать второе высшее образование можно, если слушатель желает заниматься наукой.

Курсы профессиональной переподготовки включают программы с нагрузкой от 250 академических часов и более. По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право заниматься новой профессиональной деятельностью.

  • Слушатель осваивает учебные программы без посещения учебного заведения. Это удобно для жителей отдалённых регионов страны.
  • Учебный материал представлен и доступен круглосуточно в электронном виде, а доступ к этим материалам обеспечивается техническими и программными средствами сети Интернет. Все обучение проходит на образовательном портале Академии, где и размещены учебные материалы.
  • Слушатель изучает учебный материал, выполняет задания, сдает онлайн-тесты. Это можно делать в любое удобное для слушателя время.

Повышение квалификации – способ усовершенствования знаний и навыков специалистов. Технологии меняются – ежегодно в отраслях вводятся новые требования и стандарты. Для того, чтобы быть в курсе этих изменений, необходимо проходить курсы повышения квалификации. По профстандартам и квалификационным характеристикам некоторые специалисты обязаны проходить такие курсы с определённой периодичностью: например, учителя – каждые 3 года, врачи – каждые 5 лет. Курсы повышения квалификации включают учебные программы с нагрузкой от 16 часов до 249 часов. По завершению обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и, если это необходимо по ведомственным нормативным актам, сертификаты или аттестационные листы. Одной из разновидностей курсов повышения и усовершенствования являются семинары и вебинары.

Не нашли ответ на Ваш вопрос?
Задайте его в онлайн чат или в специальной форме ниже
Нужен индивидуальный расчет стоимости?
Ответьте на пару вопросов:
Вы обращаетесь как
Количество человек которым нужно пройти обучение
Желаемая форма обучения
Оплата производится от
Для рассчета стоимости заполните форму
1
2
3
4
5
Онлайн оформление
Каталог программ
195
Программ повышения квалификации
137
Программ профессиональной переподготовки
152
Программы в системе НМО
Скачать каталог
Для организаций:
Получите коммерческое предложение с индивидуальными условиями и стоимостью обучения.
Запрос
У Вас есть вопросы?
Позвоните нам:
8 (495) 252-08-80 8 (800) 222-61-62
Напишите нам:
8 (995) 657-98-81
или заполните форму, мы свяжемся с вами!